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19:35, 13 марта 2024Спорт

Претензии Тарасовой к Тутберидзе объяснили

Журналист Вайцеховская: Татьяне Тарасовой не за что извиняться перед Тутберидзе
Камила Валиева и Этери Тутберидзе

Камила Валиева и Этери Тутберидзе. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале объяснила претензии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой к Этери Тутберидзе.

Вайцеховская посчитала, что Тарасова сформулировала основополагающую в спорте вещь: спортсмен принимает все препараты с одобрения тренера, точно так же как врач не имеет никакого права рекомендовать спортсмену препарат, не согласовав рекомендацию с тренером. По ее мнению, исходя из этого, Тарасовой не за что извиняться.

12 марта Тарасова рассказала, что дать Валиевой препарат с допингом мог только тренер. В ответ на это Тутберидзе потребовала официальных извинений, назвав слова специалиста клеветой.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Спортсменку лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной, а также титулов чемпионки России и Европы.

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