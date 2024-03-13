Претензии Тарасовой к Тутберидзе объяснили

Журналист Вайцеховская: Татьяне Тарасовой не за что извиняться перед Тутберидзе

Спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале объяснила претензии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой к Этери Тутберидзе.

Вайцеховская посчитала, что Тарасова сформулировала основополагающую в спорте вещь: спортсмен принимает все препараты с одобрения тренера, точно так же как врач не имеет никакого права рекомендовать спортсмену препарат, не согласовав рекомендацию с тренером. По ее мнению, исходя из этого, Тарасовой не за что извиняться.

12 марта Тарасова рассказала, что дать Валиевой препарат с допингом мог только тренер. В ответ на это Тутберидзе потребовала официальных извинений, назвав слова специалиста клеветой.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Спортсменку лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной, а также титулов чемпионки России и Европы.