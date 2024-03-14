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08:12, 14 марта 2024Экономика

В России захотели избавиться от бумажных чеков

Минприроды предложило отказаться от бумажных кассовых чеков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России захотели окончательно отказаться от бумажных кассовых чеков. Об этом со ссылкой на инициативу Минприроды сообщает газета «Известия».

Ведомство предлагает избавиться от бумажных чеков в розничной торговле и ограничиться электронными документами, чтобы минимизировать отходы. Однако осуществить такой переход готовы лишь после «всесторонней проработки» инициативы со всеми заинтересованными участниками.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) предупредили, что отсутствие бумажных чеков может ущемить права покупателя — физический документ позволяет моментально проверить стоимость работы и услуг. Кроме того, не все граждане пользуются смартфонами, чтобы контролировать покупки, поэтому важно дать им выбор, получать электронный или печатный чек.

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По словам гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, в организации оценивают инициативу положительно. Электронные чеки экологичнее, их удобнее хранить и легко получать.

«С каждым годом все больше людей готовы получать электронные чеки — они не теряются, позволяют контролировать расходы в онлайн-режиме и не образовывают мусор. Крупные торговые сети с 2021 года стимулируют переход на электронные аналоги», — добавил добавил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Ранее отменить чеки в России предлагал Минпромторг. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, если дать покупателям выбор, получить чек в бумажном или электронном виде, это позволит сократить бизнесу расходы на чековую бумагу, которая подорожала из-за санкций, и экономить до 30 миллиардов рублей в год. Из-за прекращения поставок сырья, роста курсов валют и нарушения логистической цепочки из-за санкций в России на продолжительный период выросли цены и возник дефицит чековой ленты, и ФНС даже не штрафовала магазины, которые не выдавали бумажные чеки клиентам.

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      Вячеслав Агапов
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