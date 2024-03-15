68-летний мужчина рассказал о внезапном нападении крокодила

People: 68-летний житель США рассказал о схватке с крокодилом в штате Флорида

Пожилой житель США, переживший нападение острорылого крокодила, раскрыл подробности схватки с ним. Об этом пишет People.

68-летний Родриго Констейн подвергся нападению агрессивной рептилии в воскресенье, 10 марта. Мужчина катался на небольшой парусной лодке в одном из водоемов на юге природного комплекса Эверглейдс в штате Флорида. В какой-то момент лодка перевернулась, и Констейн попытался добраться до берега вплавь. В этот момент его внезапно схватил за ногу крокодил.

Пожилой мужчина признался, что не успел запаниковать во время нападения, потому что сначала даже не понял, что с ним происходит. Он подумал, что просто зацепился за что-то, и только потом обнаружил, что попал в пасть рептилии. «Я не знал, что произошло и не паниковал. Я не думал… никогда не подумал бы, что это был крокодил», — рассказал Констейн.

Мужчина попытался руками разжать зубы крокодила, но это было невозможно. Он попытался вернуться к перевернутой лодке, чтобы забраться на нее, и в этот момент хищник выпустил ногу и уплыл.

Констейн добрался до берега, где спасатели обнаружили у него глубокую рваную рану на ноге. Сейчас мужчина находится в больнице. На полное восстановление ему понадобится около двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида аллигатор напал на рыболова, удившего рыбу в водоеме на поле для гольфа. Рептилия схватила рыболова за руку и откусила ему кисть.

