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20:16, 15 марта 2024Из жизни

68-летний мужчина рассказал о внезапном нападении крокодила

People: 68-летний житель США рассказал о схватке с крокодилом в штате Флорида

Фото: Unsplash

Пожилой житель США, переживший нападение острорылого крокодила, раскрыл подробности схватки с ним. Об этом пишет People.

68-летний Родриго Констейн подвергся нападению агрессивной рептилии в воскресенье, 10 марта. Мужчина катался на небольшой парусной лодке в одном из водоемов на юге природного комплекса Эверглейдс в штате Флорида. В какой-то момент лодка перевернулась, и Констейн попытался добраться до берега вплавь. В этот момент его внезапно схватил за ногу крокодил.

Пожилой мужчина признался, что не успел запаниковать во время нападения, потому что сначала даже не понял, что с ним происходит. Он подумал, что просто зацепился за что-то, и только потом обнаружил, что попал в пасть рептилии. «Я не знал, что произошло и не паниковал. Я не думал… никогда не подумал бы, что это был крокодил», — рассказал Констейн.

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Мужчина попытался руками разжать зубы крокодила, но это было невозможно. Он попытался вернуться к перевернутой лодке, чтобы забраться на нее, и в этот момент хищник выпустил ногу и уплыл.

Констейн добрался до берега, где спасатели обнаружили у него глубокую рваную рану на ноге. Сейчас мужчина находится в больнице. На полное восстановление ему понадобится около двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида аллигатор напал на рыболова, удившего рыбу в водоеме на поле для гольфа. Рептилия схватила рыболова за руку и откусила ему кисть.

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      Никита Савин
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