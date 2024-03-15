В Белгородской области объявили ракетную опасность

В двух округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сработала сирена ракетной опасности.

Утром в пятницу, 15 марта, в регионе перехватили семь снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Тогда в регионе действовал сигнал ракетной опасности, который отменили спустя 13 минут. В Министерстве обороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.