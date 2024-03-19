19 марта в России отмечают свой профессиональный праздник моряки-подводники. У православных верующих наступает второй день Великого Поста. В мире празднуют День социальной работы и День клиента. Подробнее о светских и православных традициях 19 марта — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День моряка-подводника

19 марта в нашей стране отмечают профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил военно-морского флота Российской Федерации. Его учредили в 1996 году приказом Главкома ВМФ РФ. Хотя история использования подлодок в России началась гораздо раньше — уже в 1906 году император Николай II издал приказ о включении субмарин в список кораблей нового разряда.

Праздники в мире

Всемирный День социальной работы

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Этот праздник переходящий, каждый год его отмечают в третий вторник марта. В 2024 году Всемирный день социальной работы выпадает на 19 марта. Праздник учредили по инициативе Международной ассоциации социальных работников и Международной ассоциации школ социальной работы. Можно поздравить и выразить благодарность за нелегкий труд всем, кто помогает нуждающимся: инвалидам, тяжело больным, пенсионерам, безработным, бездомным, сиротам.

Международный день клиента

Впервые Международный день клиента отметили 19 марта 2010 года. Праздник придумали представители союзов предпринимателей России и Литвы с целью поощрить постоянных клиентов и привлечь новых. Затем праздник стал набирать в популярности, его поддержали и в других странах. В Международный день клиента крупные и маленькие компании оказывают своим клиентам небольшие знаки внимания: дарят подарки, предоставляют скидки и бонусные баллы.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 марта

Международный день мастера;

Первый день без шапки;

Профессиональный праздник самогощников;

Международный день «Почитай мне!»;

День шприца;

День «Давай смеяться»;

День равноправия в Финляндии;

День черепашек-ниндзя в США.

Какой церковный праздник сегодня

Второй день Великого Поста

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Великий Пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая — до Пасхи, которая в этом году придется на 5 мая. Второй день с давних времен называется «Весной души». Верующие должны соблюдать особенно строгий пост в первую неделю долговременной аскезы, а во вторник рекомендуется вообще отказаться от пищи, либо ограничиться невареной едой без масла. В первые четыре дня Великого Поста в православных храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского.

День памяти 42 мучеников в Амморее

В конце IX века шла война между греческим императором Феофилом и сарацинами, во время одной из битв последние захватили город Амморею и взяли в плен 42 солдата армии Феофила. Чтобы те отказались от христианской веры, их вывезли из родного города и семь лет пытали, а затем казнили.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 марта

День памяти преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского;

День памяти святой равноапостольной царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честного креста и гвоздей;

День памяти преподобномучеников Конона Иконийского и сына его Конона;

День памяти преподобного Аркадия Кипрского;

День памяти преподобного Фридолина Зекингенского.

Приметы на 19 марта

Если 18 марта дятел стучит, будет долгое похолодание.

Если в этот день суставы болят, то будет непогода.

Если утром мороз, то будет еще 40 заморозков.

Если днем мороз, то весна будет теплой.

Нельзя в этот день пить из чужой чашки — поссоришься с ее хозяином.

Кто родился 19 марта

19 марта 1950 года родилась советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина (74 года). Она руководит вокальным ансамблем «Русская песня», который сама же и основала.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Голливудский актер Брюс Уиллис (69 лет) получил известность после роли полицейского Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек». Также снимался в кинокартинах «Криминальное чтиво», «Смерть ей к лицу», «12 ярдов», «Пятый элемент» и многих других. Сейчас актер болен, у него диагностирована деменция, он не снимается в кино.

Кто еще родился 19 марта