19 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
19 марта в России отмечают свой профессиональный праздник моряки-подводники. У православных верующих наступает второй день Великого Поста. В мире празднуют День социальной работы и День клиента. Подробнее о светских и православных традициях 19 марта — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День моряка-подводника
19 марта в нашей стране отмечают профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил военно-морского флота Российской Федерации. Его учредили в 1996 году приказом Главкома ВМФ РФ. Хотя история использования подлодок в России началась гораздо раньше — уже в 1906 году император Николай II издал приказ о включении субмарин в список кораблей нового разряда.
Праздники в мире
Всемирный День социальной работы
Этот праздник переходящий, каждый год его отмечают в третий вторник марта. В 2024 году Всемирный день социальной работы выпадает на 19 марта. Праздник учредили по инициативе Международной ассоциации социальных работников и Международной ассоциации школ социальной работы. Можно поздравить и выразить благодарность за нелегкий труд всем, кто помогает нуждающимся: инвалидам, тяжело больным, пенсионерам, безработным, бездомным, сиротам.
Международный день клиента
Впервые Международный день клиента отметили 19 марта 2010 года. Праздник придумали представители союзов предпринимателей России и Литвы с целью поощрить постоянных клиентов и привлечь новых. Затем праздник стал набирать в популярности, его поддержали и в других странах. В Международный день клиента крупные и маленькие компании оказывают своим клиентам небольшие знаки внимания: дарят подарки, предоставляют скидки и бонусные баллы.
Какие еще праздники отмечают в мире 19 марта
- Международный день мастера;
- Первый день без шапки;
- Профессиональный праздник самогощников;
- Международный день «Почитай мне!»;
- День шприца;
- День «Давай смеяться»;
- День равноправия в Финляндии;
- День черепашек-ниндзя в США.
Какой церковный праздник сегодня
Второй день Великого Поста
Великий Пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая — до Пасхи, которая в этом году придется на 5 мая. Второй день с давних времен называется «Весной души». Верующие должны соблюдать особенно строгий пост в первую неделю долговременной аскезы, а во вторник рекомендуется вообще отказаться от пищи, либо ограничиться невареной едой без масла. В первые четыре дня Великого Поста в православных храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского.
День памяти 42 мучеников в Амморее
В конце IX века шла война между греческим императором Феофилом и сарацинами, во время одной из битв последние захватили город Амморею и взяли в плен 42 солдата армии Феофила. Чтобы те отказались от христианской веры, их вывезли из родного города и семь лет пытали, а затем казнили.
Какие еще церковные праздники отмечают 19 марта
- День памяти преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского;
- День памяти святой равноапостольной царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честного креста и гвоздей;
- День памяти преподобномучеников Конона Иконийского и сына его Конона;
- День памяти преподобного Аркадия Кипрского;
- День памяти преподобного Фридолина Зекингенского.
Приметы на 19 марта
- Если 18 марта дятел стучит, будет долгое похолодание.
- Если в этот день суставы болят, то будет непогода.
- Если утром мороз, то будет еще 40 заморозков.
- Если днем мороз, то весна будет теплой.
- Нельзя в этот день пить из чужой чашки — поссоришься с ее хозяином.
Кто родился 19 марта
Надежда Бабкина
19 марта 1950 года родилась советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина (74 года). Она руководит вокальным ансамблем «Русская песня», который сама же и основала.
Брюс Уиллис
Голливудский актер Брюс Уиллис (69 лет) получил известность после роли полицейского Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек». Также снимался в кинокартинах «Криминальное чтиво», «Смерть ей к лицу», «12 ярдов», «Пятый элемент» и многих других. Сейчас актер болен, у него диагностирована деменция, он не снимается в кино.
Кто еще родился 19 марта
- Александр Кокорин (33 года), российский футболист;
- Егор Гайдар (1956 – 2009), российский политик, экономист, премьер-министр России в 1991-1992 годах;
- Валерий Леонтьев (75 лет), советский и российский эстрадный певец;
- Гленн Клоуз (77 лет), американская актриса;
- Максим Михайлов (36 лет), российский волейболист, олимпийский чемпион.