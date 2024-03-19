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18:26, 19 марта 2024Из жизни

Возможная любовница принца Уильяма прокомментировала слухи об их романе

Маркиза Чамли назвала ложными слухи о своем романе с принцем Уильямом

Фото: Victoria Jones / Pool / Reuters

Маркиза Чамли, которую в прессе называют возможной любовницей принца Уильяма, выступила с публичным заявлением. Об этом пишет Business Insider.

Через своих адвокатов маркиза назвала слухи о романе с Уильямом ложными. Она заявила, что домыслы о ее отношениях с наследником престола «абсолютно не соответствуют действительности».

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Маркиза Чамли — со седка принца Уильяма. Слухи, окружающие их отношения, снова оказались в центре внимания по вине американского телеведущего Стивена Кольбера. В одном из недавних выпусков своего телешоу он прокомментировал их в связи с исчезновением супруги Уильяма, Кейт Миддлтон.

Продолжительное отсутствие Кейт Миддлтон, не появлявшейся на публике в течение двух месяцев, породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. 19 марта сообщалось, что ее якобы заметили с мужем недалеко от Виндзорского дворца.

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