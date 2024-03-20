Боксер Лебедев оценил полноценность побед на Олимпиаде без россиян

Денис Лебедев назвал неполноценными победы боксеров на Олимпиаде без россиян

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев оценил победы спортсменов на крупных турнирах, в которых не принимают участие россияне. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал такие результаты неполноценными. «У нас огромная страна, у нас много талантливых спортсменов. Без присутствия нашей страны на соревнованиях любой чемпион мира будет некачественным, олимпийский чемпион будет неполноценным», — заявил россиянин.

Ранее российские боксеры отказались отбираться на Олимпийские игры. Отечественные спортсмены не выступят на отборочных турнирах из-за необходимости получать нейтральный статус. С подобной позицией выступили также представители спортивной и художественной гимнастики.

19 марта в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что шанс выступить на Играх-2024 в Париже получат максимум 55 россиян. Они примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.