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09:17, 20 марта 2024Ценности

Эмили Ратаковски снялась топлес

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица снялась, лежа топлес в кровати на белой шелковой постели. При этом звезда прикрыла руками обнаженную грудь и продемонстрировала крупным планом несколько колец на пальцах.

Кроме того, Ратаковски распустила темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. «Кольца для развода», — подписала она пост, набравший более полумиллиона лайков.

Ранее в марте Эмили Ратаковски случайно оголила грудь на вечеринке. Модель посетила вечеринку Vanity Fair, организованную в честь кинопремии «Оскар».

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      Екатерина Ештокина
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