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08:20, 20 марта 2024Мир

В Южной Корее проверят данные о гибели наемников на Украине

МИД Южной Кореи проверит информацию о гибели пяти наемников на Украине
Флаг Южной Кореи

Флаг Южной Кореи. Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Республики Корея проверит данные о гибели пяти из пятнадцати южнокорейских наемников, которые принимали участие в специальной военной операции (СВО) на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

«Нам известно о заявлении российской стороны, мы проверяем информацию», — заявили в МИД Южной Кореи.

Согласно статистике, которую 14 марта обнародовало Минобороны России, с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников из различных стран, Вооруженные силы РФ уничтожили 5962 из них, в том числе пятерых южнокорейцев.

Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик подверг сомнению версию Украины о событиях в Буче.

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      Марина Совина
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