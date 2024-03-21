Чернышенко заявил, что получившим допуск россиянам стоит ехать на Олимпиаду

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.

«Созданные Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться», — заявил Чернышенко. Он добавил, что получившим допуск россиянам стоит ехать на Олимпиаду, если не будет условий по осуждению СВО или отказу от Родины.

19 марта МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов из России на ОИ. Кроме того, отмечалось, что завоеванные россиянами и белорусами медали не будут отображаться ни в одной турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что россиян и белорусов не допустят до участия в церемонии открытия Игр. По оценкам МОК, квалифицироваться на турнир смогут максимум 55 спортсменов из России.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.