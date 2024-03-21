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18:45, 21 марта 2024Россия

В российском регионе вновь сработала система ПВО

Минобороны: средства ПВО сбили еще один беспилотник в Белгородской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Белгородской области вновь сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 17:40 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили над регионом украинский беспилотник самолетного типа, нацеленный на объекты на российской территории. Другие подробности в Минобороны не привели.

Днем 21 марта ведомство сообщало об уничтожении двух других беспилотников аналогичной конструкции. Первый из них российские войска перехватили около 14:30 по Москве, второй — в районе 15:15. Примерно в это же время дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также уничтожили над Крымом и над Брянской областью.

Помимо этого, утром 21 марта средства ПВО перехватили над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Позже появилась информация, что в столице региона повреждены две многоэтажки. Согласно данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадали пять человек. У трех из них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, у двух других — осколочные ранения.

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      Константин Лысяков
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