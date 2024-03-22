Губернатор заявил о повреждениях в жилых домах Белгорода после обстрела ВСУ

Гладков: 31 квартира и 4 учреждения здравоохранения повреждены в Белгороде

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде повреждено более 30 квартир в жилых домах города. Об этом в Telegram сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пока известно об одной жертве удара по городу. Губернатор рассказал, что в 31 квартире повреждено остекление. Помимо этого, повреждения получил один частный жилой дома. Гладков также сообщил о повреждении четырех учреждений здравоохранения. «Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели», — дополнил глава региона.

В Белгороде утром в пятницу, 22 марта, объявили сигнал ракетной опасности. Минобороны впоследствии отчиталось, что над регионом сбили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

ВСУ, предварительно, ударили по жилому кварталу в Белгороде. Один из снарядов попал в роддом. Согласно неофициальным данным, пострадали три человека.