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09:48, 22 марта 2024Россия

Губернатор заявил о повреждениях в жилых домах Белгорода после обстрела ВСУ

Гладков: 31 квартира и 4 учреждения здравоохранения повреждены в Белгороде
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде повреждено более 30 квартир в жилых домах города. Об этом в Telegram сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пока известно об одной жертве удара по городу. Губернатор рассказал, что в 31 квартире повреждено остекление. Помимо этого, повреждения получил один частный жилой дома. Гладков также сообщил о повреждении четырех учреждений здравоохранения. «Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели», — дополнил глава региона.

В Белгороде утром в пятницу, 22 марта, объявили сигнал ракетной опасности. Минобороны впоследствии отчиталось, что над регионом сбили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

ВСУ, предварительно, ударили по жилому кварталу в Белгороде. Один из снарядов попал в роддом. Согласно неофициальным данным, пострадали три человека.

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      Варвара Кошечкина
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