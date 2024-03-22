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11:36, 22 марта 2024Из жизни

Изображавшую ирландскую наследницу и жрицу дьявола мошенницу повторно арестовали

Американку-мошенницу, изображавшую богатую наследницу, арестовали в Британии

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

В Великобритании повторно арестовали американку, которая обманом получила от жертв сотни тысяч долларов. Об этом пишет The Guardian.

Мэриан «Мэйр» Смит — мошенница со стажем. Впервые ее имя стало известно публике после того, как она обманула телепродюсера и подкастера Джонатана Уолтона из США. Она представилась мужчине, с которым вступила в романтические отношения, как богатая ирландская наследница. Смит рассказала Уолтону, что находится в разгаре судебной тяжбы с собственной семьей, чтобы отстоять наследство в 30 миллионов долларов (примерно 1,8 миллиарда рублей в 2017 году). Чтобы помочь Смит с судебными расходами, Уолтон отдал ей около 100 тысяч долларов с 2013 по 2017 год. В какой-то момент он понял, что его водят за нос, и начал расследование.

Так он выяснил, что Смит профессиональная обманщица. За годы она вымогала у людей деньги всеми возможными способами: изображала Дженнифер Энистон, психолога, сотрудника опеки при суде, следователя, ведьму, раковую больную, тренера по хоккею и даже жрицу дьявола. Уолтон запустил подкаст Queen of the Con: The Irish Heiress, в котором рассказывал слушателям собственную историю и другие истории о Смит. В 2018 году ему удалось убедить полицию арестовать женщину, а в 2019 году ее приговорили к пяти годам тюрьмы. Однако из-за пандемии Смит освободили досрочно — всего через два года после вступления приговора в силу.

Узнав, что ее выпустили, Уолтон продолжил свои изыскания о Смит. Он выяснил, что она до сих пор находится в розыске в Северной Ирландии, потому что с 2006 по 2009 год она обманула там пять человек. Смит тогда работала в компании, которая одобряет займы и ипотеки, и убедила нескольких клиентов при ее посредничестве положить деньги в банк на особый счет под высокий процент. Однако все эти деньги мошенница оставила себе. Полиция тогда не успела задержать Смит, потому что кто-то сообщил ей о выдаче ордера на ее арест.

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Однако Уолтон при помощи своих слушателей, среди которых были и жертвы Смит, узнал, что преступница скрывается в Великобритании. Там она снимала дома, периодически меняя место жительства. После того как Уолтону дали ее точный адрес, он передал информацию в полицию. Правоохранителям удалось арестовать Смит в конце февраля, в настоящий момент она ждет экстрадиции в Белфаст, где ее будут судить.

Ранее сообщалось, что мужчина из Великобритании флиртовал с женщинами в приложениях для свиданий и лишил их более чем 250 тысяч фунтов стерлингов (около 29 миллионов рублей). Мужчина создавал фальшивые страницы в социальных сетях и выдавал себя за юриста, девелопера и бизнесмена с крупными доходами.

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      Антонина Черташ
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