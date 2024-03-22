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23:43, 22 марта 2024Мир

В России заявили о политической подоплеке теракта в «Крокусе»

Посол Мирошник заявил о политической подоплеке теракта в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске обладает политической подоплекой. Его слова приводит РИА Новости.

Мирошник подчеркнул, что характер действий террористов говорит политическом характере произошедшего, а также о «стремлении повлиять на общественное сознание и создать "кризис безопасности"». Посол подчеркнул, что преступники пытались шокировать общество и ввести его в ступор.

Ранее Мирошник заявил, что Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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