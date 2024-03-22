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15:22, 22 марта 2024Экономика

В Минфине описали частые изменения бюджетного правила словами «ничего хорошего»

Силуанов: Минфин РФ не планирует изменений бюджетного правила
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министерство финансов России не планирует изменять бюджетное правило. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на лекции в Финансовом университете, его цитирует РИА Новости.

По словам главы Минфина, бюджетное правило является стабилизационным якорем для экономики страны.

«Если будем его часто в одну или другую сторону менять, ничего хорошего из этого не будет. Как мы говорили, нам нужен такой бюджетный щит для борьбы с ограничениями», — такими словами описал возможные последствия Силуанов.

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Минфин вернулся к продажам валюты в рамках бюджетного правила из-за падения в декабре 2023 года нефтегазовых доходов ниже базового уровня. Однако в феврале ведомство пересмотрело прогнозы и объявило о планах возобновить закупки золота и валюты в рамках бюджетного правила, сообщили в пресс-службе министерства.

Силуанов ранее обещал, что правительство не допустит полного исчерпания средств ФНБ. Если такая угроза возникнет, власти задействуют другие меры пополнения бюджета. Какие именно, чиновник не уточнил. По состоянию на 1 марта 2024 года суммарный объем средств в «национальной кубышке» достиг уровня в 12,259 триллиона рублей, или 6,8 процента от размера национального ВВП, прогнозируемого на 2024 год.

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      Вячеслав Агапов
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