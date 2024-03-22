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22:42, 22 марта 2024Россия

В России высказались о предупреждении США об угрозе безопасности на мероприятиях

Сенатор Джабаров: США могли иметь неполную информацию о теракте в России

Владимир Джабаров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

США могли не знать подробностей готовящегося теракта в «Крокус Сити Холле», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о предупреждениях Вашингтона о возможных атаках на территории России.

«Есть много версий. Одна версия — они имели какую-то неполную информацию или дали не всю информацию. Был случай несколько лет назад, они нам дали информацию про готовящийся теракт в Питере, мы его предотвратили и благодарили их официально на высшем уровне. А здесь, если они знали о теракте и не сообщили, что готовится именно [такой] теракт, я думаю, они тоже стали соучастниками преступления. Либо где-то у них какая-то информация прошла, что что-то готовится, но они не знали [подробности]. Сейчас главное людей, которые остались живы, спасти, погасить пожар и не выпустить оттуда террористов», — сказал сенатор.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не располагали информацией о подготовке теракта в Москве. 7 марта посольство США опубликовало предупреждения для своих граждан, находящихся в России, и призвали их избегать массовых мероприятий в течение ближайших 48 часов. В заявлении дипмиссии было сказано, что «экстремисты в скором времени планируют» некие мероприятия в местах массового скопления людей. Позже еще несколько стран опубликовали аналогичные предупреждения.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди начали расстреливать зрителей. Погибли 40 человек, ранены 100, сообщили ФСБ. Позже в здании начался крупный пожар на площади около трех тысяч квадратных метров. Следственный комитет завел дело о теракте.

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