Очевидица рассказала о реакции людей на начало стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Очевидица рассказала о растерянности людей при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

С началом стрельбы перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве люди вели себя растерянно, рассказала «Ленте.ру» очевидица Марина. Она описала ситуацию на месте теракта, когда вооруженные люди открыли огонь по пришедшим на мероприятие зрителям.

«Я стояла в очереди на концерт около 20:00, из стеклянных дверей слева побежали люди без верхней одежды, человек 15, сказали, стреляют, как только автоматную очередь услышала, побежала тоже. Сейчас дома», — сказала она.

Начиналась паника, люди бежали от стрельбы, но некоторые люди шли, наоборот, к стрельбе, они не понимали, что происходит, потому что это было похоже просто на взрыв петарды, не все бежали. Но паники, как таковой не было. Никто не толкался, то просто все добежали до метро Марина очевидица

В Москве перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. Вооруженные люди начали открыли огонь по зрителям, также прогремело несколько взрывов. В здании начался мощный пожар. По информации ФСБ, погибли 40 человек, более 100 ранены.

Спецназ начал штурм концертного комплекса. По одним данным, группа террористов забаррикадировалась внутри здания, по другим часть злоумышленников смогла сбежать.