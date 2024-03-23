Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:14, 23 марта 2024Россия

Очевидица рассказала о реакции людей на начало стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Очевидица рассказала о растерянности людей при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С началом стрельбы перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве люди вели себя растерянно, рассказала «Ленте.ру» очевидица Марина. Она описала ситуацию на месте теракта, когда вооруженные люди открыли огонь по пришедшим на мероприятие зрителям.

Материалы по теме:
Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в Crocus City Hall. Что известно о нападении с десятками жертв и раненых?
Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в Crocus City Hall. Что известно о нападении с десятками жертв и раненых?
22 марта 2024
Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?
Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?
22 марта 2024

«Я стояла в очереди на концерт около 20:00, из стеклянных дверей слева побежали люди без верхней одежды, человек 15, сказали, стреляют, как только автоматную очередь услышала, побежала тоже. Сейчас дома», — сказала она.

Начиналась паника, люди бежали от стрельбы, но некоторые люди шли, наоборот, к стрельбе, они не понимали, что происходит, потому что это было похоже просто на взрыв петарды, не все бежали. Но паники, как таковой не было. Никто не толкался, то просто все добежали до метро

Маринаочевидица

В Москве перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. Вооруженные люди начали открыли огонь по зрителям, также прогремело несколько взрывов. В здании начался мощный пожар. По информации ФСБ, погибли 40 человек, более 100 ранены.

Спецназ начал штурм концертного комплекса. По одним данным, группа террористов забаррикадировалась внутри здания, по другим часть злоумышленников смогла сбежать.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Сметанина
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

      Ребенок получил огнестрельное ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле»

      Опубликованы кадры начала стрельбы у «Крокуса» под Москвой

      ВЧК-ОГПУ удалил фотографии предположительных террористов

      Раскрыты имена госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Интенсивность пожара в «Крокус Сити Холле» снизилась

      В Белом доме не проследили связь теракта в Подмосковье с заявлением посольства

      Очевидица рассказала о реакции людей на начало стрельбы в «Крокус Сити Холле»

      В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

      Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше