В России рассказали о поддержке пострадавших от теракта в «Крокусе» семей

Депутат Бессараб: пострадавшим от теракта семьям будет оказана поддержка

Государственная Дума готова внеурочно принять решение о дополнительной поддержке пострадавших от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» семей, если это будет необходимо, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат рассказала об оказании региональной помощи.

«Все вопросы, которые касаются оказания содействия помощи, как правило, решаются на региональном уровне либо указами президента. Я, честно говоря, не помню ни одного случая, когда Госдума включалась дополнительно. Но если это будет необходимо, то мы готовы работать и внеурочно принять такое решение», — сообщила Бессараб.

Депутат отметила, что о помощи пострадавшим от теракта семьям уже заявили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Будет выделена поддержка как семьям погибших, так и семьям пострадавших Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Безусловно, если потребуется какая-то дополнительная помощь, то, думаю, все регионы будут готовы ее оказать. Возможно, нужна реабилитация, нужно оздоровление», — заключила парламентарий.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщили, что пострадавшим в результате трагедии будут выплачены денежные компенсации. Выплаты составят от 500 тысяч рублей до 3 миллионов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов и начался пожар.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. Как уточнил глава ФСБ, среди них — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.

По данным Центра общественных связей ФСБ, террористы тщательно спланировали теракт. Они заранее разместили в тайнике оружие. После совершения теракта преступники намеревались перейти границу России и Украины. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.