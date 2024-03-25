Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 25 марта 2024Россия

Спасший людей из «Крокуса» подросток рассказал о первых минутах теракта

Работник гардероба «Крокуса» рассказал «Ленте» о спасшейся с ним сотне человек

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Подрабатывающий в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» 17-летний Николай И.(имя изменено) заявил, что, когда услышал первую очередь из автомата, понял, что начался теракт. О первых минутах трагедии он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я понял, что начался теракт, когда услышал очередь из автомата, которая не прекращалась минуты три. Я в тот момент был на минус первом этаже, а все происходило на первом. Очень отчетливо было слышно, что происходит, как кричали люди, как стреляют террористы», — поделился подросток.

Николай И. рассказал, что в первые минуты теракта у него были очень смешанные эмоции.

«Не скажу, что прям было страшно, но тревога и какое-то непонимание были. Я еле-еле взял себя в руки. Секунд пять мне потребовалось, чтобы прийти в себя и понять, что происходит», — добавил подросток.

По поводу количества людей, [которых мне удалось вывести], я не могу сказать, потому что там шла огромная толпа. Но я думаю, что это больше ста человек. Из тех, что шли вместе со мной раненых не было

Николай Иподросток, спасший людей во время теракта

Также подросток отметил, что близкие очень гордятся им.

«Слава Богу, что получилось так, что я сам им написал. Успел до выхода всех новостей отзвониться и сообщить, что со мной все хорошо», — заключил спасший людей Николай.

Материалы по теме:
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла». Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла».Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
23 марта 2024
«Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»
«Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»
23 марта 2024
«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста
«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста
23 марта 2024

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала в Telegram-канале, что подростков Ислама Халилова, Артема Донскова, Никиту Иванова и Софию Майер, которые помогали людям эвакуироваться во время теракта, пригласят в нижнюю палату российского парламента. Она заочно выразила четырем отличившимся школьникам благодарность за смелость, мужество и отвагу, которые они проявили во время теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов, и начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Названы сроки открытия альтернативного Крымскому мосту маршрута

      В России начали прием заявок на обмен заблокированными активами

      На Украине заявили о сложностях восстановления поврежденных ГЭС

      МИД Китая осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

      Егор Крид возложил цветы у мемориала возле «Крокуса»

      Появились подробности об опознании жертв теракта в «Крокусе»

      Спасший людей из «Крокуса» подросток рассказал о первых минутах теракта

      В центре Киева прогремели три мощных взрыва

      Задержание директора рудника «Пионер» с пропавшими шахтерами попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше