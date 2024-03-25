Спасший людей из «Крокуса» подросток рассказал о первых минутах теракта

Работник гардероба «Крокуса» рассказал «Ленте» о спасшейся с ним сотне человек

Подрабатывающий в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» 17-летний Николай И.(имя изменено) заявил, что, когда услышал первую очередь из автомата, понял, что начался теракт. О первых минутах трагедии он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я понял, что начался теракт, когда услышал очередь из автомата, которая не прекращалась минуты три. Я в тот момент был на минус первом этаже, а все происходило на первом. Очень отчетливо было слышно, что происходит, как кричали люди, как стреляют террористы», — поделился подросток.

Николай И. рассказал, что в первые минуты теракта у него были очень смешанные эмоции.

«Не скажу, что прям было страшно, но тревога и какое-то непонимание были. Я еле-еле взял себя в руки. Секунд пять мне потребовалось, чтобы прийти в себя и понять, что происходит», — добавил подросток.

По поводу количества людей, [которых мне удалось вывести], я не могу сказать, потому что там шла огромная толпа. Но я думаю, что это больше ста человек. Из тех, что шли вместе со мной раненых не было Николай И подросток, спасший людей во время теракта

Также подросток отметил, что близкие очень гордятся им.

«Слава Богу, что получилось так, что я сам им написал. Успел до выхода всех новостей отзвониться и сообщить, что со мной все хорошо», — заключил спасший людей Николай.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала в Telegram-канале, что подростков Ислама Халилова, Артема Донскова, Никиту Иванова и Софию Майер, которые помогали людям эвакуироваться во время теракта, пригласят в нижнюю палату российского парламента. Она заочно выразила четырем отличившимся школьникам благодарность за смелость, мужество и отвагу, которые они проявили во время теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов, и начался пожар.