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15:39, 26 марта 2024Среда обитания

Будущее финской квартиры Федосеевой-Шукшиной оценили

Разбирательства с финской квартирой Федосеевой-Шукшиной тормозит ситуация в мире
Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Разбирательства с квартирой народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной в Финляндии тормозит обстановка в мире. О том, как продвигаются дела с финской недвижимостью актрисы, «Пятому каналу» рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

В ближайшее время из-за политической ситуации выехать в Финляндию вдова писателя Василия Шукшина не может. Заграничное имущество актрисы, по словам Вербицкой-Линник, фактически заморожено. Поэтому «юридическая судьба» ее финского жилья пока неизвестна.

При этом в поддержке последнего своего мужа, Бари Алибасова, Шукшина-Федосеева не нуждается, подчеркивает юрист. Как отмечается, она сама готова протянуть ему руку помощи в свете новостей о его инсульте. Тем более в последний раз, когда Алибасов оказывал ей помощь с недвижимостью, квартиру удалось вернуть лишь через суд, напоминает Вербицкая-Линник.

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Проблем с жилплощадью у актрисы нет, уверяет ее адвокат. Хоть это и не четырехкомнатная квартира у Проспекта Мира, Федосеевой-Шукшиной нравится ее нынешнее жилье. Со слов юриста, звезде нравится проводить время за городом, сам Троицк ей тоже по душе. В данный момент народная артистка проживает со своей дочерью Ольгой. Вместе они изучают архивы Василия Шукшина и готовят новые проекты, посвященные его наследию.

Ранее Федосеева-Шукшина утратила право распоряжаться своей квартирой в Финляндии из-за банкротства компании-владельца. Ее апартаменты были переданы в конкурсную массу, а вещи попросили вывезти до конца февраля. Юристы работают над тем, чтобы защитить актрису от безвозмездной потери недвижимости. Также ее предупредили о необходимости оплатить долг по коммунальным счетам.

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      Виктория Клабукова
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