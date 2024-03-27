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15:33, 27 марта 2024Россия

В Wildberries раскрыли итоги проверки мигрантов на складе

Wildberries: 38 работников склада в Электростали ожидает дополнительная проверка

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Проверка на складе Wildberries в подмосковной Электростали закончена, сообщили в пресс-службе компании. Итоги рейда в компании раскрыли в беседе с «Лентой.ру».

«Проверка документов в рамках работы правоохранительных органов на складе в Электростали закончена. 38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Все остальные уже вернулись к своей деятельности. Склад работает в штатном режиме», — поделились в Wildberries.

Ранее на складе Wildberries в Электростали начали задерживать мигрантов, которые нарушили правила пребывания в России. По данным Telegram-канала Mash, в ходе масштабного рейда силовики доставили в участки 40 трудовых мигрантов.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб призывала МВД России усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

О нападении на «Крокус Сити Холл» стало известно 22 марта. Несколько человек вошли в здание и открыли огонь по охране и посетителям, затем подожгли концертный зал. После теракта нападавшие скрылись, их удалось задержать в Брянской области.

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      Екатерина Смирная
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