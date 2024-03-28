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01:46, 28 марта 2024Мир

В ООН признали факты пыток российских военнопленных на Украине. Что солдаты рассказали об этом сотрудникам организации?

ООН: российских военнопленных пытали на Украине с декабря по февраль 2024 года

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам. Такие факты признаются в докладе Управления верховного комиссара Организации объединенных наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ).

Речь идет о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, имевших место на этих объектах, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя

Управление верховного комиссара ООН по правам человека
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Российских солдат удерживали в подвалах и избивали

В частности, восемь человек заявили сотрудникам организации, что их удерживали в подвалах частных зданий, вероятно, в Харьковской области.

Тринадцать военнопленных пожаловались на избиения деревянными палками во время допросов, а также на пытки током.

Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием, говорится в докладе.

В докладе также приведены сведения о «суммарной казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих вне поля боя» без справедливого суда и надлежащего расследования в 2022 и 2023 годах.

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В ООН указали на отсутствие на Украине «должного прогресса» в расследовании пыток

В докладе ООН говорится, что Украина начала по меньшей мере пять уголовных расследований по заявлениям о нарушениях в отношении 22 жертв, совершенных их собственными силами безопасности.

В то же время подчеркивается, что на Украине нет должного прогресса в расследовании или судебном преследовании актов насилия и пыток, совершенных украинскими военными против гражданских и военнопленных.

УВКПЧ задокументировало произвольные задержания, насильственные исчезновения и применение пыток и жестокого обращения, включая сексуальное насилие, украинскими властями во время содержания под стражей гражданских лиц, задержанных в связи с конфликтом, и российских военнопленных, а также суммарную казнь по меньшей мере 25 российских военнослужащих (все в 2022 и начале 2023 года)

Управление верховного комиссара ООН по правам человека
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Ранее в России сообщали о признании ООН фактов пыток на Украине

В декабре 2023 года член совета по правам человека при президенте России Александр Брод сообщал, что представители ООН признают факты массовых пыток в отношении как минимум половины российских военнопленных на Украине.

Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк

Александр Бродчлен СПЧ при президенте России

Российский общественник также подчеркнул, что украинские власти так и не признали факт пыток и не наказали тех, кто их совершал.

Во время переговоров в марте 2022 года представители Украины обещали пресекать случаи пыток российских военнослужащих, однако в итоге переговоры были заморожены.

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      Марина Совина
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