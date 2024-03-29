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15:29, 29 марта 2024Бывший СССР

В Таджикистане прошли массовые задержания из-за теракта в «Крокусе». Что известно об операции российских силовиков?

В Таджикистане в ходе расследования теракта в «Крокусе» задержали девять человек
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Таджикистане начались задержания подозреваемых за связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». На данный момент задержано девять человек, уточняют источники в Государственном комитета национальной безопасности Таджикистана.

Какой-либо дополнительной информации в ГКНБ не предоставили. Источник лишь уточнил, что все задержанные являются жителями Вахдата — города, расположенного в примерно 20 километрах от столицы Таджикистана. Все эти дни родственники нападавших проходили процедуру допроса.

В задержании участвовали российские силовики

Источник телеканала RT добавляет, что среди задержанных есть родственники и знакомые Далерджона Мирзоева (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл».

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Более того, в операции по задержанию фигурантов в Таджикистане участвовали представители российских силовых структур. Сообщается, что местные силовики активно консультируются с российскими коллегами на предмет проведения следственных мероприятий.

Накануне стало известно, что семью другого подозреваемого в теракте, Шамсидина Фаридуни (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), увезли из дома в селе, их местонахождение неизвестно. Из дома, расположенного в селе Лойоби, в 25 километрах от Душанбе, забрали отца Шамсиддина, его мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, а также тещу, дядю и двоюродных братьев. Супруга дяди Шамсиддина рассказала, что это были «люди в официальной форме». По ее словам, их увезли 23 марта в неизвестном направлении.

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Помимо этого, дом семьи Фаридуни опечатали. Жилье находится в кишлаке Лойоб недалеко от города Гиссар, в 50 километрах от столицы республики Душанбе. Здание построено из цементных блоков и выглядит скромно. Возле него дежурит наряд милиции.

Родственник одного из нападавших сотрудничал с исламскими террористами

Брат Мирзоева в Таджикистане находился под надзором силовых органов из-за подозрений в связях с «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Равшанджон Мирзоев приезжал в Россию на заработки, потом неожиданно исчез. В 2016 году он уехал в Сирию.

Кадр: Video obtained by Reuters

Как рассказали односельчане Равшанджона Мирзоева, он заинтересовался радикальным исламизмом после переезда в Москву. Когда стало известно, что мужчина находится в Сирии, силовые органы Таджикистана установили наблюдение за семьей террориста, поджегшего «Крокус».

Помимо этого, Фаридуни пытался привлечь к атаке на концертный зал тестя. За два дня до теракта он звал мужчину в Москву якобы на подработку. По словам родственников в Таджикистане, Фаридуни второпях пытался убедить отца жены приехать в российскую столицу. Он пообещал родственнику крупные деньги, при этом подробностей о работе не привел, заявив, что все объяснит при личной встрече. В результате мужчина отказался от поездки.

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      Варвара Кошечкина
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