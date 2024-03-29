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14:58, 29 марта 2024Бывший СССР

В Таджикистане задержали родственников обвиняемого в нападении на «Крокус»

RT: в Таджикистане задержаны родные обвиняемого в нападении на «Крокус» Мирзоева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Таджикистане задержали родственников и знакомых 32-летнего Далерджона Мирзоева (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл». Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает источник RT.

Ранее в этот же день стало известно о задержании в Таджикистане девяти человек из города Вахдат за связи с исполнителями теракта. Их арестовали сотрудники Госкомитета национальной безопасности республики. В операции также участвовали представители российских силовых структур.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание перед концертом группы «Пикник» зашли несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям. После этого они подожгли концертный зал и покинули место происшествия. Подозреваемых в атаке на «Крокус» задержали на территории Брянской области. Все они были отправлены под арест до 22 мая.

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