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22:01, 30 марта 2024Спорт

Футболист сборной России раскрыл сумму трат в месяц

Футболист «Карабаха» Андрей Лунев тратит пять тысяч евро в месяц в Азербайджане

Фото: Василий Пономарев / Коммерсантъ

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев раскрыл сумму трат в месяц в Азербайджане. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что тратит от от 4000 до 5000 евро в месяц. Он рассказал, что 1,5 тысячи тратит на аренду жилья, 1000 — на автомобиль и бензин. При этом Лунев подчеркнул, что в Германии ему требовалось в разы больше денег.

29 марта Лунев стал чемпионом Азербайджана в составе «Карабаха». Он выступает за команду с августа 2023 года.

С 2017 по 2021 год Лунев представлял петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в активе голкипера семь матчей в составе сборной России.

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      Анастасия Борисова
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