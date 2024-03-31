Олимпийская чемпионка объяснила переезд из Украины в Россию

Олимпийская чемпионка Голядкина объяснила переезд из Украины в Россию развитием

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина объяснила переезд из Украины в Россию. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка рассказала, что побеждала на разных международных турнирах на юниорском уровне за сборную Украины, однако затем поняла, что развития в команде нет. Тогда мать предложила ей переехать в Россию, где синхронное плавание было лучшим в мире.

Голядкина родилась в Донецке. До 2015 года она выступала за сборную команду Украины, однако затем получила российское гражданство. В составе отечественной команды спортсменка стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио, а также пятикратной чемпионкой мира.

29 марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что у России и Украины нет планов по бойкоту летних Игр 2024 года в Париже. По его словам, дискуссия о желании отдельных стран не отправлять спортсменов во Францию окончена.