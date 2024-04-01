Игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс о завершении карьеры: осталось не очень много

Американский форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит The Athletic.

«Мне осталось не очень много. Очевидно, что я уже на другой стороне холма. Не собираюсь играть еще 21 год, это точно», — заявил 39-летний спортсмен, добавив, что не знает, когда точно прекратит играть.

В марте 2024-го Джеймс первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перешагнул отметку в 40 тысяч очков. 8 февраля 2023-го он стал лучшим бомбардиром в истории лиги, побив рекорд экс-игрока «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков).

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах. В 2021-м он также стал первым баскетболистом-миллиардером.