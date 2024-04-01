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07:23, 1 апреля 2024Россия

Минобороны заявило о попытке атаки дронов ВСУ на регион России

Минобороны: средства ПВО перехватили два дрона ВСУ над Белгородской областью
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В небе над Белгородской областью в ночь на понедельник, 1 апреля, сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что два украинских дрона сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Белгородскую область пытались атаковать беспилотники самолетного типа, сообщили в оборонном ведомстве. Министерство также назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 31 марта, ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область. Там около 17.00 силы ПВО также сбили беспилотник.

Помимо этого, в регионе в тот день была объявлена ракетная опасность — над Белгородской областью сбили 10 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire. Там также в результате атаки ВСУ загорелся жилой дом. Под удар попало и село Дунайка Грайворонского городского округа, где пострадала местная жительница, которую врачи спасти не смогли.

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      Анастасия Шейкина
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