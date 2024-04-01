Сенатор США Вэнс назвал безумцами сторонников связи России с гаванским синдромом

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в соцсети X высказался о связи России с «гаванским синдромом» и объяснил продвижение этой версии безумием журналистов.

«Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума», — написал он.

Канал CBS News заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и источников США. Это явление, предположительно, представляет собой неврологическое заболевание неизвестного происхождения и проявляется в таких симптомах, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел обвинения России беспочвенными и голословными. Он указал, что с тех пор, как «гаванский синдром» был впервые упомянут в СМИ, никому не удалось привести «хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений» причастности Москвы.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются перекрыть собственные провалы с помощью поиска «русского следа» в явлении «гаванского синдрома», которое они сами ранее связали со сверчками.