Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 1 апреля 2024Мир

Версию о связи России с «гаванским синдромом» объяснили безумием журналистов

Сенатор США Вэнс назвал безумцами сторонников связи России с гаванским синдромом
Джеймс Дэвид Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс. Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в соцсети X высказался о связи России с «гаванским синдромом» и объяснил продвижение этой версии безумием журналистов.

«Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума», — написал он.

Канал CBS News заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и источников США. Это явление, предположительно, представляет собой неврологическое заболевание неизвестного происхождения и проявляется в таких симптомах, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел обвинения России беспочвенными и голословными. Он указал, что с тех пор, как «гаванский синдром» был впервые упомянут в СМИ, никому не удалось привести «хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений» причастности Москвы.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются перекрыть собственные провалы с помощью поиска «русского следа» в явлении «гаванского синдрома», которое они сами ранее связали со сверчками.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может применить новейшее оружие для прорыва обороны ВСУ. Что о нем известно?

      В Конгрессе США спикера обвинили в нарушении правил из-за Украины

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Россия сократит поставки дизельного топлива за рубеж

      Стало известно о ракетном ударе по аэропорту ВСУ в Кривом Роге

      Доставленный в суд десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

      Рогов заявил о страхе Киева перед альтернативой Крымскому мосту

      Названы самые комфортные города России

      Прокурор запросил 8,5 года Верзилову за фейки о Российской армии

      Россиянкам назвали самые модные платья на 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше