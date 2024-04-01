Жена напавшего на «Крокус» Мирзоева попала в реанимацию, узнав о теракте. Его родители соболезнуют семьям жертв

Жена обвиняемого Мирзоева узнала о теракте в «Крокусе» и попала в реанимацию

Жена Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл», попала в больницу, узнав о теракте и что в нем замешан ее супруг. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказала одна из соседок родителей Мирзоева.

Женщина утверждает, что, узнав новость о нападении на подмосковный концертный зал, та «сразу потеряла сознание и до сих пор лежит в реанимации».

Мирзоев собирался вернуться на родину спустя два дня

Родители Мирзоева выразили соболезнования семьям жертв теракта. Его мать Гульракат Мирзоева отметила при этом, что не верит, что ее сын мог это сделать.

Далерджон Мирзоев Фото: Yulia Morozova / Reuters

Отец террориста Барот Мирзоев также выразил соболезнования «отцам и матерям, родственникам и близким» жертв, а также рассказал, что сын позвонил им 20 марта (за два дня до теракта) и сообщил, что намерен вернуться в Таджикистан 24-25 марта. Отец также добавил, что Далерджон регулярно звонил семье, подолгу разговаривал с мамой, женой и сестрой и присылал им деньги.

Также соседи Мирзоева рассказали корреспонденту, что их допросили таджикистанские силовики, но отпустили в тот же день. Соседка также описала Далерджона как вежливого и спокойного, ни с кем в родном селе не ругавшегося.

Живущий в России родственник заявил, что для него Мирзоева «больше нет»

До того как переехать в Москву, Далерджон Мирзоев недолго жил и работал в Новосибирске. Его родственник, пожелавший остаться анонимным, рассказывал, что ничего необычного в его поведении за несколько месяцев до трагедии не было. Мирзоев в Новосибирске работал таксистом и ночевал в их квартире. Он прожил в ней примерно три недели, а затем пропал, объяснив это отъездом к другу. Родственник утверждает, что редко пересекался с Далерджоном, так как они работали по разным графикам.

Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить. Если бы я знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, сам бы камнями закидал его! родственник Далерджона Мирзоева

Позднее стало известно, что мужчина и его семья уехали из новосибирской квартиры. По словам соседки, они уезжали с детьми спешно поздно вечером спустя несколько дней после теракта. Их местонахождение сейчас неизвестно.

За семьей устанавливали наблюдение из-за связи брата с ИГ

Ранее стало известно, что брат Мирзоева Равшанджон и его семья в Таджикистане находились под надзором силовых органов из-за подозрений в связях с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Его односельчане рассказывали, что тот заинтересовался радикальным исламизмом после переезда в Москву на заработки. В 2016 году он уехал в Сирию, после чего силовые органы Таджикистана установили наблюдение за семьей.

В Таджикистане задержали несколько человек из-за теракта в «Крокусе»

29 марта сообщалось, что в Таджикистане начались задержания подозреваемых за связи с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». На тот момент было задержано девять человек из города Вахдат, расположенного в примерно 20 километрах от Душанбе. Родственники нападавших проходили процедуру допроса.

Среди задержанных есть и родственники, и знакомые Далерджона Мирзоева.

Кроме того, в операции по задержанию в Таджикистане участвовали представители российских силовых структур. Утверждалось, что местные силовики активно консультируются с российскими коллегами на предмет проведения следственных мероприятий.