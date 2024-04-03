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11:50, 4 апреля 2024Наука и техника

Взломавшие PlayStation хакеры помогли Sony

Хакеры, взломавшие PlayStation Portal, помогли Sony устранить уязвимость консоли

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Группа хакеров, которая ранее взломала портативную консоль Sony, приняла участие в устранении уязвимости приставки. Об этом в своем X заявил один из энтузиастов.

В конце февраля выяснилось, что энтузиасты взломали приставку PlayStation Portal и запустили на ней GTA. Спустя месяц участник группировки хакеров Энди Нгуена заявил, что «ответственно» сообщил Sony о проблемах и помог в устранении ошибок. Инженеры Sony внесли изменения в ПО и выпустили обновление 2.06.

Многие подписчики Нгуена раскритиковали команду хакеров за помощь Sony в устранении уязвимости. «Понятия не имею, почему вы, ребята, плачете из-за этого?» — ответил на критику специалист. По его словам, производитель консоли и так не позволил бы геймерам запускать на PS Portal игры автономно. Энди Нгуен отметил, что если бы хакеры не сообщили об уязвимости Sony, то программисты компании сами бы устранили проблему через несколько недель.

PlayStation Portal — устройство для стриминга игр. При этом на приставке нельзя запускать игры отдельно, на нее можно только транслировать изображение с консоли PlayStation 5.

Ранее журналисты издания Game Informer назвали величайшие видеоигры всех времен. На первом месте оказалась The Legend of Zelda: Ocarina of Time, которая вышла на приставке Nintendo 64 в 1998 году.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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