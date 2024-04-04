«Еще десяток ребят нашли, с которыми она спала». Появились новые детали дела о групповом сексе с 11-летней россиянкой

E1: 11-летняя школьница из Первоуральска сама предлагала парням секс

11-летняя школьница из Первоуральска Свердловской области, которая замешана в скандале из-за видео с групповым сексом, сама писала мальчикам и предлагала им интимную близость. В ее телефоне обнаружили десятки переписок с ее возможными половыми партнерами, сообщает портал E1.

В марте стало известно, что школьникам в Первоуральске грозит колония из-за снятого на видео группового секса с 11-летней девочкой — возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. При этом девочка сама пригласила мальчиков к себе, инициировала секс и таким образом хотела поздравить их с Днем защитника Отечества.

Один из партнеров занимался с пятиклассницей сексом на постоянной основе

Местный житель, знакомый с ситуацией, утверждает, что у пятиклассницы был партнер, с которым она занималась сексом уже 15 раз. Возраст мальчика не уточняется. Собеседник уточняет, что секс проходил по согласию девочки. При этом, по его словам, девочка сама предлагала и другим мальчикам вступить с ней в интимную близость. Иногда секс происходил в подъезде, несмотря на то, что мама запретила ей выходить гулять.

Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Она и моему другу писала, но мы ее послали куда подальше. Причем не намеками писала, а напрямую предлагала. К сожалению, переписка не сохранилась. Этой девочке надо лечить голову житель Первоуральска

Также источник сообщает, что в телефоне у пятиклассницы нашли переписку еще со множеством мальчиков. Из переписок можно сделать вывод, что они также были половыми партнерами 11-летней девочки. «В телефоне у девочки еще около десятка ребят нашли, с которыми она спала. Что с ними теперь будет — непонятно. Возможно, что на них тоже заведут уголовное дело», — рассказывает местный житель.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Источник добавляет, что общественность слабо верит в версию, что пятиклассницу изнасиловали. Тем временем родственницы девочки утверждают, что ее совратили. «Будем разбираться, кто ее совратил и довел ситуацию до таких извращений, какой именно мальчик. Девочка самостоятельно до такого бы не додумалась, ее явно спровоцировали к таким мыслям и действиям», — заявила родственница пятиклассницы.

Все обвиняемые подростки продолжают ходить в школу

Групповой секс произошел накануне 23 февраля. Пятиклассница пригласила к себе домой двух ребят из восьмого класса и якобы сама предложила им заняться сексом. По другим данным, парней было трое. 14-летние подростки согласились и даже сняли процесс на видео, чтобы «похвастаться сверстникам».

Позже ролики увидела в телефоне мать одного из восьмиклассников и обратилась в полицию. Она хотела, чтобы 11-летнюю девочку наказали за совращение ее сына. Сначала полицейские провели профилактическую беседу со всеми участниками истории. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мальчикам грозит до шести лет колонии — максимальный срок наказания для подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Все обвиняемые подростки-мальчики до сих пор свободно ходят в школу, они не находятся по арестом. «Отношение к ним нормальное в коллективе, не буллят, даже наоборот — жалеют», — поделился местный житель.

При этом адвокат Георгий Краснов отметил, что восьмиклассники могут избежать уголовной ответственности, если следствие установит, что девочка добровольно занималась сексом и осознавала последствия своего поступка (несмотря на то, что по закону ребенок до 12 лет считается беспомощным).

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков признался, что ему стало не по себе от истории с первоуральской школьницей. Омбудсмен заявил, что подобный случай стал первым в его практике, и счел необходимым разобраться в случившемся.