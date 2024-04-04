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12:55, 4 апреля 2024Мир

Лавров указал Киеву на несоответствие его заявлений о Донбассе решению суда ООН

Лавров: решение суда ООН о Донбассе перечеркнуло аргументы Киева о его действиях
СюжетНаселение России:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Решение суда ООН и его отказ признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) террористическими организациями, а Россию их спонсором перечеркнули все аргументы Киева о его действиях в Донбассе. На это украинским властям указал глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по Украине.

«Решение Международного суда перечеркнуло основной аргумент Киева в оправдании войны против мирного населения. Они ее оправдывали тем, что в Донбассе правят террористы и их спонсором является Россия», — сказал дипломат.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва уже заявляла, что обвинения Донбасса в терроризме — это фальшивка.

Лавров также отметил, что Украине нечего сообщить ООН о соблюдении прав человека, поэтому страна уклоняется от отчетов. Он подчеркнул, что Киев дискредитировал глобальный мониторинг выполнения Всеобщей декларации прав человека под эгидой ООН.

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      Семен Александров
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