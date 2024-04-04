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15:21, 4 апреля 2024Наука и техника

Игра «Смута» вышла официально

Релиз игры «Смута» от российских разработчиков состоялся на VK Play

Изображение: VK Play

На платформе VK Play состоялся релиз игры «Смута». Информация об этом следует на сайте площадки.

Тайтл от студии Cyberia Nova доступен для покупки пользователям ПК. Стоимость игры составляет 2015 рублей. «Смута» вышла эксклюзивно на VK Play.

«Смута» — игра в жанре RPG от российских разработчиков. Действие видеоигры происходит в 1612 году, в Смутное время. В описании тайтла говорится, что его литературной основой стал роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованный Михаилом Загоскиным в 1829 году.

По словам разработчиков, игра развивается в реально существующих исторических локациях, присутствует вариативность прохождения части миссий, логичная боевая система с низким порогом входа. Также авторы уверяют, что внимательно воссозданы костюмы, оружие и здания той эпохи.

В начале апреля журналисты издания Game Informer назвали величайшие видеоигры всех времен. Лидером рейтинга стала The Legend of Zelda: Ocarina of Time, в топ также попали The Elder Scrolls V: Skyrim, The Last of Us и The Red Dead Redemption 2.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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