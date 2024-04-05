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18:22, 5 апреля 2024Спорт

На «Роза Хутор» завершился юбилейный фестиваль New Star Camp 2024

Более 10 тысяч гостей посетили юбилейный фестиваль New Star Camp 2024

Фото: пресс-служба фестиваля New Star Camp

На популярном российском курорте «Роза Хутор» завершился самый большой в стране спортивный фестиваль New Star Camp. Юбилейное мероприятие проходило с 25 по 31 марта. Его гостями стали более десяти тысяч человек, рассказали «Ленте.ру» организаторы. Всего было 400 участников контестов и 105 километров горнолыжных трасс.

Спортивное событие New Star Invitational собрало 38 атлетов и 11 победителей. Призерами стали Константин Мостовой (сноуборд) и Олег Гуч (горные лыжи). Номинацию Best Trick забрали Константин Мостовой и Егор Гамзиков, а New Star — Ермолай Упоров и Стас Анохин. Отдельный приз от олимпийского чемпиона Юрия Подладчикова получил Ярослав Ленчевский.

Помимо этого, гости фестиваля смогли насладиться живыми выступлениями артистов, среди которых были Cream Soda, MARSELLE, RICH RUDEBOYZ, Romsta, Найк Борзов, СТЕРЕО ШИРИНА, Izhevski, Zuma Dionys, Mashkov, Sofia Rodina, Nikita Zabelin, Denis Kaznacheev и другие. В нейрокинотеатре можно было посмотреть англоязычные фильмы о сноубординге, вейкбординге и серфинге в переводе нейросетей. А на Аллее флагов располагалась нейровыставка об истории фестиваля. На первом этаже Food Street можно было посмотреть фильмы культовой студии А24.

Стать частью большого комьюнити NEW STAR FESTIVALS можно будет уже осенью на New Star Weekend, подчеркнули организаторы.

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      Анастасия Алимпиева
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