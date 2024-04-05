Стало известно о повреждении энергообъектов в Одесской области

«Укрэнерго»: в Одесской области из-за ночных ударов повреждены энергообъекты

В Одесской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Укрэнерго».

Уточняется, что часть оборудования получила повреждения из-за ударов по региону в ночь на пятницу, 5 апреля. В результате этого отключений света у населения не было.

О каком именно энергообъекте идет речь и где он находится, информации не приводится.

Около 5 часов утра в пятницу в Одесской области произошла серия взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 5 апреля взрывы также прогремели в Харькове. Информацию о них подтвердил глава города Игорь Терехов.

Позднее стало известно об аварийных отключениях света в Харьковской области. Суммарно в регионе оказались обесточены более полумиллиона человек. В том числе без электроэнергии остались порядка 330 тысяч жителей Харькова.