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12:58, 5 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении энергообъектов в Одесской области

«Укрэнерго»: в Одесской области из-за ночных ударов повреждены энергообъекты
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Одесской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Укрэнерго».

Уточняется, что часть оборудования получила повреждения из-за ударов по региону в ночь на пятницу, 5 апреля. В результате этого отключений света у населения не было.

О каком именно энергообъекте идет речь и где он находится, информации не приводится.

Около 5 часов утра в пятницу в Одесской области произошла серия взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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В ночь на 5 апреля взрывы также прогремели в Харькове. Информацию о них подтвердил глава города Игорь Терехов.

Позднее стало известно об аварийных отключениях света в Харьковской области. Суммарно в регионе оказались обесточены более полумиллиона человек. В том числе без электроэнергии остались порядка 330 тысяч жителей Харькова.

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      Екатерина Грищенко
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