МЧС увеличило группировку сил для ликвидации порыва дамбы в Орске

МЧС увеличило до 440 человек группировку сил для ликвидации порыва дамбы в Орске

МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы в Орске. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В работах в зоне порыва задействована аэромобильная группировка МЧС России. Всего на месте работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер.

Эвакуация жителей Орска продолжается. В пунктах временного размещения находятся 135 человек, в том числе 55 детей.

Ранее сообщалось, что в Орск направились 240 спасателей и 113 единиц техники устранять последствия прорыва дамбы.

Вечером 5 апреля в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. До этого на дамбе обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва.