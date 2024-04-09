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18:23, 9 апреля 2024Мир

Швейцария назвала условие отказа от нейтралитета

Президент Швейцарии Амхерд: страна откажется от нейтралитета в случае нападения

Фото: Unsplash

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна откажется от нейтралитета в случае нападения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если произойдет нападение на Швейцарию, ситуация будет другой и нейтралитет будет утрачен», — отметила Амхерд, добавив, что в таком случае государство обратилось бы за помощью к партнерам для обеспечения обороноспособности.

Швейцарский лидер объяснила, что власти считают такой сценарий маловероятным, а также выразила надежду на то, что этого не произойдет.

8 апреля МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине по просьбе Киева. Дата и место проведения уточняются.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов рассказал, что Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине. Он подчеркнул, что даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие Москва его не примет.

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      Лина Пивоварова
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