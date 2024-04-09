Великобритания поддержала участие россиян в Олимпийских играх

The Times: Великобритания выразила поддержку участию россиян в Олимпиаде-2024

Великобритания выразила поддержку участию россиян в Олимпийских играх-2024. Об этом стало известно The Times.

Сообщается, что министр спорта страны Стюарт Эндрю направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. В нем поддерживается решение о допуске россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на эти высказывания.

Россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.