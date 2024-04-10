Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алексей Попырин
Сегодня
12:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Монте-Карло
Кевин Кравиц
Сегодня
15:00 (Мск)
Карен Хачанов
Монте-Карло — парный разряд
Гаэль Монфис
Сегодня
15:00 (Мск)
Даниил Медведев
Монте-Карло
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:30 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
10:56, 10 апреля 2024Спорт

«Миннесота» с Капризовым лишилась шансов выйти в плей-офф НХЛ

«Миннесота» с Кириллом Капризовым впервые с 2019 года не сыграет в плей-офф НХЛ
Кирилл Капризов (справа)

Кирилл Капризов (справа). Фото: Isaiah J. Downing / USA Today Sports / Reuters

Клуб «Миннесота Уайлд» впервые с 2019 года не сыграет в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Турнирная таблица доступна на сайте лиги.

В ночь на 10 апреля «Миннесота» проиграла «Колорадо Эвеланш» (2:5) в матче регулярного чемпионата. Российский нападающий Кирилл Капризов, который выступает за клуб с 2020 года, отметился заброшенной шайбой.

Всего команда набрала 83 очка в 78 матчах регулярного чемпионата. Таким образом, «Миннесота» лишилась шансов сыграть за Кубок Стэнли. Это второй невыход клуба в плей-офф за последние 12 сезонов.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 19 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      Стало известно о возможном ударе по порту Черноморска

      В России прокомментировали сообщения о применении Киевом химоружия в ДНР

      12-летняя девочка поймала две крупные рыбы и побила два рекорда

      ИИ начали использовать для оценивания студентов

      Продюсер предсказал судьбу уехавших из России звезд

      Суд отклонил жалобы Google на многомиллиардные штрафы в России

      Стала известна сумма контракта на поставку Starlink Украине

      В Германии заявили о провале плана НАТО против России

      «Миннесота» с Капризовым лишилась шансов выйти в плей-офф НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше