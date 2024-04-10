«Миннесота» с Капризовым лишилась шансов выйти в плей-офф НХЛ

«Миннесота» с Кириллом Капризовым впервые с 2019 года не сыграет в плей-офф НХЛ

Клуб «Миннесота Уайлд» впервые с 2019 года не сыграет в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Турнирная таблица доступна на сайте лиги.

В ночь на 10 апреля «Миннесота» проиграла «Колорадо Эвеланш» (2:5) в матче регулярного чемпионата. Российский нападающий Кирилл Капризов, который выступает за клуб с 2020 года, отметился заброшенной шайбой.

Всего команда набрала 83 очка в 78 матчах регулярного чемпионата. Таким образом, «Миннесота» лишилась шансов сыграть за Кубок Стэнли. Это второй невыход клуба в плей-офф за последние 12 сезонов.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 19 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».