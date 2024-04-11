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11:26, 11 апреля 2024Россия

В России дроны ВСУ ударили по авто сотрудников горно-обогатительного комбината

Старовойт: авто сотрудников Михайловского ГОК получили повреждения из-за дронов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Автомобили сотрудников Михайловского горно-обогатительного комбината имени Варичева получили повреждения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Автомобили работников ГОКа стояли на парковке. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Горно-обогатительный комбинат поможет владельцам поврежденных машин, добавил глава региона.

В начале марта беспилотники дважды атаковали Михайловский ГОК в Железногорске. Первый дрон ударил по комбинату утром 6 марта. Как рассказал Старовойт, в результате атаки загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов. На кадрах с места происшествия видно, что конструкция получила сильные повреждения. Через несколько часов последовала вторая атака.

В ночь на четверг, 11 апреля, силы ПВО сбили 12 беспилотников в шести регионах России. Средства ПВО перехватили по три дрона в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области и в Мордовии, по одному — в Липецкой и Брянской областях. Мордовию беспилотники атаковали впервые с начала СВО.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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