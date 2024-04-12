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17:56, 12 апреля 2024Россия

Гладков раскрыл подробности о попытке атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Гладков сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Белгородском районе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Белгородском районе Белгородской области два беспилотника самолетного типа, запущенных со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о попытке атаки раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако в поселке Дубовое осколки повредили один автомобиль. Гладков подчеркнул, что информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что военные уничтожили еще два украинских беспилотника в Белгородской области в 16:50 и 17:00 по московскому времени. По данным ведомства, при помощи дронов ВСУ собирались атаковать объекты на российской территории.

Помимо этого, сообщалось о перехвате беспилотника в 16:30. Еще три летательных аппарата средства ПВО уничтожили около 13:00. Помимо этого, пять дронов перехватили под Белгородом около 10:00 утра.

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В свою очередь, утром 12 апреля Гладков сообщал, что четыре беспилотника силы ПВО сбили на подлете к Белгороду, еще один дрон удалось посадить средствами радиоэлектронной борьбы, однако после этого на месте инцидента загорелась трава. Кроме того, летательный аппарат врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, в результате чего пострадали двое мужчин.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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