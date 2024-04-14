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17:01, 14 апреля 2024Мир

Иран заявил о семи попаданиях гиперзвуковых ракет по базе в Израиле

Press TV: Иран выпустил семь гиперзвуковых ракет по авиабазе в Израиле

Фото: Mahmood Hosseini / Reuters

В ходе ночной атаки на Израиль иранские силы выпустили как минимум семь гиперзвуковых ракет, которые поразили авиабазу Неватим. Об этом сообщил иранский гостелеканал Press TV.

Утверждается, что ни одна из них не была перехвачена израильскими средствами ПВО.

Ранее российский полковник запаса Геннадий Алехин указал, что одной из целей Ирана стала военная авиационная база Неватим, откуда Израиль наносил удары по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске. По данным военного эксперта, на объект пришлось минимум 15 прилетов гиперзвуковых ракет среднего радиуса действия.

В ночь на 13 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом за удар по консульству страны в Сирии, произошедшем 1 апреля.

В Армии обороны Израиля рассказали, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом и истребителями. В основном это происходило за пределами Израиля.

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      Антон Похиляк
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