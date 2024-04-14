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08:47, 14 апреля 2024Наука и техника

В России назвали главный козырь Ирана

Военный эксперт Шурыгин: главным козырем Ирана стали гиперзвуковые ракеты

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал недавнюю атаку Ирана на Израиль. Он указал в разговоре с «Московским Комсомольцем» («МК»), что многие ударные средства Тегерана достигли целей. По мнению Шурыгина, это произошло благодаря грамотной организации массированной атаки, которая перегрузила систему противовоздушной обороны (ПВО) Израиля.

Эксперт назвал и главный козырь Ирана — новейшие гиперзвуковые баллистические ракеты «Фаттах», которые могут развивать скорость, в 15 раз превосходящую скорость звука. «Все они долетели до целей, и ни одна из них не была перехвачена», — добавил он.

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Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что государство должно считать своей победой результаты ночной атаки Ирана на его территорию. Глава США отметил, что израильская сторона отразила большую часть ударов, продемонстрировав превосходство военного потенциала Израиля.

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      Маргарита Пименова
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