В Европе заявили о критическом положении ВСУ

La Vanguardia: генералы ВСУ признают превосходство России на фронте

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают превосходство России над Украиной на поле боя. Такое мнение приводится в испанском издании La Vanguardia.

«После более чем двухлетнего военного противостояния Украина находятся в самом критическом положении с (...) в февраля 2022 года», — говорится в материале европейского издания.

Также в статье отмечается, что украинские генералы признают численное превосходство российских солдат в 7-10 раз.

При этом командиры отмечают, что увеличение числа бойцов не поможет Украине, если они не будут снабжены необходимым вооружением.

La Vanguardia также подчеркивает, что успех Украины на поле боя будет зависеть от степени западной поддержки.

Ранее в Германии заявили, что в глазах президента Украины Владимира Зеленского виден страх из-за положения ВСУ на поле боя. Отмечалось, что украинский лидер понимает, что поддержка западных союзников слабеет.