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05:41, 14 апреля 2024Мир

Власти США разочаровала стратегия Израиля

NBC: американские чиновники в частном порядке критикуют стратегию Израиля

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Власти США в частном порядке критикуют решения Израиля. Об этом рассказал телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

В частности, они осудили обстрел иранского консульства в Дамаске со стороны Тель-Авива. По словам чиновников, израильское руководство не подумало о последствиях своих действий. «Не думаю, что у них [израильтян] была стратегия (...). Израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения», — заявил представитель американской администрации.

Отмечается, что такое мнение разделяют и в Пентагоне. В оборонном ведомстве «выразили разочарование», посчитав, что Израиль выбрал неподходящее время для нанесения удара, поскольку это могло привести к «катастрофической эскалации».

Также, по данным телеканала, президент США Джо Байден выражал обеспокоенность из-за попыток израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху глубже втянуть Вашингтон в конфликт на Ближнем Востоке.

1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Дамаску. В результате атаки было разрушено здание консульства Ирана и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

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      Марина Совина
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