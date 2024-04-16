Российский боец назвал главные плюсы БПЛА Supercam

Оператор «Центра» Труф счел плюсами БПЛА Supercam скорость и противодействие РЭБ

Главными плюсами российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam можно назвать скорость развертывания комплекса и подъема беспилотника в воздухе, а также противодействие системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом со ссылкой на старшего оператора БПЛА группировки войск «Центр» с позывным Труф пишет ТАСС.

«У наших беспилотников основное преимущество — это скорость развертывания комплекса, скорость подъема его в воздух и высокое противодействие РЭБу. И вполне эффективно [работает], связь стабильная, видео поступает — все хорошо», — заявил российский боец.

В Минобороны России уточнили, что расчет Труфа в ходе боевого дежурства выявил скрытое перемещение противника и передал соответствующие сведения артиллеристам, которые огневым ударом ликвидировали возникшую угрозу.

В январе концерн «Калашников» заявил, что беспилотный комплекс СКАТ 350М, являющийся глубокой модернизацией дрона Supercam 350, будет впервые показан на оборонной выставке World Defence Show в Саудовской Аравии.