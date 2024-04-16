В Госдуме оценили предложение Макрона об олимпийском перемирии

Депутат Белик посоветовал Макрону забыть о сценарии перемирия на время Олимпиады

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик оценил предложение президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии на время Игр-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат выразил недоумение по поводу того факта, что европейский лидер говорит о перемирии и при этом россиян не допускают до соревнований. «Нет, такого не будет, и французскому боязливому Макрону стоит забыть о таком сценарии и не использовать в своих грязных целях лидеров стран, которые являются дружественными для России», — посоветовал Белик.

15 апреля Макрон выразил надежду на остановку конфликтов в мире на время проведения Олимпиады в Париже. Он отметил, что приложит максимум усилий для реализации этой идеи, в чем ему помогут международные партнеры, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин.

Также глава Франции объяснил, почему Израиль, в отличие от России, допущен на Игры без ограничений. По его словам, Израиль стал жертвой террористической атаки и не является нападающей стороной в своем конфликте.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

