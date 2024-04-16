В команде Волкова сделали заявление о бое с Павловичем

В команде Волкова заявили, что не будут отказываться от боя с Павловичем в UFC

В команде российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова сделали заявление о поединке с Сергеем Павловичем в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Комментарий приводит ТАСС.

«Мы не будем отказываться от поединка. Это не в наших интересах», — рассказал собеседник агентства, добавив, что такой возможностью может воспользоваться команда Павловича.

Бой между Павловичем и Волковым был анонсирован 28 марта. Сообщалось, что он пройдет на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня. После этого появилась информация о том, что команды россиян попросят промоушен отменить поединок.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при двух поражениях. Он занимает третье место в рейтинге UFC среди тяжеловесов.

В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. Россиянин располагается на шестом месте в рейтинге UFC среди тяжеловесов.