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16:46, 28 марта 2024Спорт

Поединок между Павловичем и Волковым в UFC захотели отменить

Команды российских бойцов Павловича и Волкова попросят UFC отменить их поединок
Александр Волков

Александр Волков. Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Поединок между российскими бойцами смешанного стиля (MMA) Сергеем Павловичем и Александром Волковым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) захотели отменить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Волков и Павлович не собирались драться друг с другом, они в хороших отношениях, периодически тренируются вместе. У Волкова также уже был на руках контракт на бой против бразильца Жаилтона Алмейды», — заявил источник, добавив, что команды спортсменов попросят не проводить поединок. Собеседник агентства добавил, что бой возможен только при условии, если он будет претендентским или титульным.

Бой между Павловичем и Волковым был анонсирован 28 марта. Сообщалось, что он пройдет на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при двух поражениях. В ноябре 2023 года боец за минуту проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Павлович занимает третье место в рейтинге UFC среди тяжеловесов.

В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. В своем последнем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасом. Волков располагается на шестом месте в рейтинге UFC среди тяжеловесов.

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